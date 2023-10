Monclovense relata su vivencia en Israel en medio de la guerra

"Hoy he estado al borde de un ataque de pánico, mis piernas las siento frías del miedo porque lo que está pasando hoy está lejos de ser humano", externó la monclovense Wendy Degani Chairez quien vive en Israel junto a su familia.

Se tiene registro de 15 coahuilenses residen en Israel con hogar en la capital de este país de Medio Oriente, además de Tel Aviv y Haifa. También hay monclovenses al otro lado del mundo, entre ellas Wendy Degani Chairez quien tiene alrededor de 9 años viviendo con su esposo e hijo.

Desde que se desató el conflicto bélico ha estado publicando en sus redes sociales sobre cómo se vive actualmente. En su cuenta de Facebook escribió: "Israel está pasando un ataque terrorista como hace muchos años no se vivía, los terroristas directo a familias, entrando a sus hogares, haciéndolos rehenes, asesinando, violando, y secuestrando a familias enteras".

La joven relata que fue un ataque sorpresivo pues empezaron por la mañana atacando una fiesta "rave" donde lanzaron misiles para hacerlos correr y disparando a sangre fría mientras todos intentaban huir a donde podían. Señaló que los terroristas tomaron decenas de rehenes en Gaza, donde se la han pasado subiendo videos monstruosos de lo que les hacen a los rehenes y a los cuerpos sin vida.

"Desde que llegue conocí la alarma de guerra, que suena cuando se detectan misiles, pues no falta un atentado terrorista, en la calle puede ser que el terrorista salga con cuchillo y se vaya navajeando a cuantos tenga en el camino, o a balazos tantos como pueda antes de que lo eliminen, o simplemente atropellando israelíes, todo en nombre de Allah para recibir sus 7 mujeres vírgenes en el paraíso. A pesar de esto siempre sentí que Israel actúa de forma increíblemente efectiva, con su tecnología antimisiles, con su intervención rápida y experimentada en caso de ataques"

Wendy Degani señaló que si es una situación de estrés y miedos, pero siempre los ciudadanos son muy protegidos, algo de admirarse, que en un país en guerra de tanta seguridad a las personas, pero esta vez es diferente.

Indicó que los Estados palestinos, los cuales están dentro de Israel, ya sea en la frontera o en el centro del país, tienen diferente autoridad y orden, están los estados que viven en paz con los judíos y viven y trabajan por igual, separándolos solo sus creencias y cultura, existiendo barrios de solo judíos o árabes, así como barrios mixtos.

Así mismo, hay los estados que no están "muy en paz" con Israel, esos estado tienen un muro que los divide del resto del país, y para entrar o salir de ahí se necesita un permiso.

El problema es que las organizaciones terroristas, que son las que mandan y dirigen los pueblos árabes, tienen poder político y pueden tomar decisiones importante, que en la mayoría de los casos es como y cuando hacer atentados terroristas.

"Hoy he estado al borde de un ataque de pánico, mis piernas las siento frías del miedo porque lo que está pasando hoy está lejos de ser humano. Palestina no es la víctima e Israel está lejos de ser el malo de la historia, como se los han vendido en medios amarillistas y que ustedes deciden creer y tomar parte en una guerra motivada meramente por odio, porque no hay un fin, no hay nada que negociar aquí y ambas partes lo saben".