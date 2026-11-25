CASTAÑOS, COAHUILA.- Un pequeño dinosaurio de juguete llamado "Julio" se convirtió en el protagonista de una búsqueda especial. ATEAMS Monclova solicitó el apoyo de la ciudadanía para localizarlo, luego de que uno de los niños que recibe atención en la asociación lo extraviara en el municipio de Castaños.

A través de sus redes sociales, la organización compartió una fotografía del juguete y explicó que no se trata de un objeto cualquiera, sino de un muñeco de apego que representa una fuente de seguridad, tranquilidad y estabilidad emocional para el pequeño.

La importancia de los muñecos de apego

ATEAMS destacó la importancia de recuperar a Julio, pues su presencia ayuda al niño a regular sus emociones y afrontar situaciones que pueden generarle inquietud.

Los llamados muñecos de apego son objetos que los niños identifican como especiales y con los que establecen un vínculo emocional. Suelen acompañarlos en momentos de incertidumbre, cambios de rutina o situaciones que les provocan estrés, ya que les proporcionan familiaridad y confianza.

Este tipo de apoyos puede ser especialmente significativo para niñas y niños neurodivergentes, quienes en ocasiones encuentran en determinados objetos una herramienta para sentirse seguros y manejar mejor sus emociones.

ATEAMS Monclova y su labor

ATEAMS Monclova es una asociación dedicada a la atención y al desarrollo de habilidades de niñas, niños y jóvenes con autismo y otras condiciones de neurodivergencia, como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). También trabaja en el acompañamiento de las familias, la sensibilización social y la promoción de espacios de inclusión.

Por ello, la organización pidió a la población compartir la publicación y ayudar a que Julio regrese con su pequeño dueño.

La búsqueda lleva un mensaje sencillo, pero significativo: para algunos adultos puede ser solamente un juguete; para un niño, representa un compañero inseparable y una parte importante de su tranquilidad.