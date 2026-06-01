Más de 500 docentes participan en el Paro Nacional de Maestros en Monclova

Más de 500 docentes de Monclova y la región Centro se sumaron al Paro Nacional de Maestros para exigir mejores condiciones laborales, en una movilización que inició desde temprana hora de este lunes.

La manifestación comenzó a las 8:00 de la mañana en la Plaza del Magisterio, donde los profesores expresaron sus inconformidades, para posteriormente marchar por el bulevar Francisco I. Madero, continuar por la avenida Acereros y concluir en la Sección 5 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), donde entregaron un pliego petitorio.

Durante la protesta, los docentes —vestidos con camisas rojas, al igual que en otras entidades del país— portaron mantas y carteles, sin que las altas temperaturas frenaran su participación.

El documento entregado contempla entre 10 y 12 demandas centrales relacionadas con salarios, condiciones laborales, infraestructura educativa, servicios de salud y mejoras en el sistema de pensiones.

Ramiro de Ávila, docente frente a grupo e integrante de la Sección 5, explicó que una de las principales exigencias es la derogación de la ley de 2007, impulsada durante el sexenio de Felipe Calderón, al considerar que afectó los esquemas de jubilación del magisterio al pasar de un sistema solidario a cuentas individuales.

Señaló además que el movimiento no es partidista ni está encabezado por alguna organización sindical o dirigencia. "Estamos los 54 mil maestros o trabajadores de la educación sumándonos a este paro; es una movilización independiente de cualquier sindicato o grupo político", expresó.

"El incremento salarial anunciado no es suficiente; en términos reales apenas impacta el salario base", expresó, al tiempo que insistió en la necesidad de salarios dignos y mejores condiciones para los docentes.

El profesor también reconoció que algunos maestros no participaron por temor a posibles sanciones administrativas o descuentos salariales, aunque aseguró que continuarán con acciones hasta que sus demandas sean atendidas.

Finalmente, hizo un llamado a la sociedad a respaldar al magisterio, al señalar que las exigencias también buscan mejorar las condiciones educativas de los alumnos.

La movilización de más de 500 docentes en Monclova comenzó a las 8:00 de la mañana en la Plaza del Magisterio. Los profesores expresaron sus inconformidades y marcharon por las principales avenidas de la ciudad, concluyendo en la Sección 5 del SNTE.

Los docentes entregaron un pliego petitorio con 10 a 12 demandas centrales relacionadas con salarios, condiciones laborales, infraestructura educativa, servicios de salud y mejoras en el sistema de pensiones. Estas exigencias buscan mejorar la calidad educativa en la región.

Ramiro de Ávila destacó que el movimiento es independiente de sindicatos y busca mejorar la educación en la región. A pesar de los temores de algunos docentes por posibles sanciones, la movilización refleja un descontento generalizado en el sector educativo a nivel nacional.