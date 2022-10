Muere “El Charro”; nace una triste leyenda

MONCLOVA, COAHUILA. - Fernando Flores García, mejor conocido como “El Charro”, falleció la tarde de hoy en Monclova por causas aún no precisadas, pero relacionadas a su vida de excesos y alcohol.

“El Charro” alcanzó la “fama” al convertirse en el hombre con más detenciones en las celdas preventivas, un verdadero récord “Guinness”.

Era vecino de la colonia Las Flores, y en sus ‘mejores’ años, era detenido hasta 5 veces por semana por alguna falta relacionada con la de ebrio en mal orden.

Era común verlo llegar recostado en la caja de una patrulla, y ocupar sin inmutarse algunas de las celdas preventivas convertidas en su segundo hogar.

Su adicción al alcohol lo hacía pasar de la simpatía a la terquedad, pero nunca oponía resistencia cuando las luces rojas y azules de las patrullas llegaban a su casa para recogerlo.

“Solito se sube a la caja de la patrulla, no más no me le peguen” decía su madre cuando ella misma lo entregaba a los uniformados.

Por sus vicios, su madrecita fue la única mujer que lo acompañó en todo momento.

Era vecino de la calle Leona Vicario y por sus arrestos, se convirtió por décadas en la nota de relleno de todas las secciones policiacas de Monclova: “Cayó El Charro”, el borrachito de Las Flores.

Era un “artista” del vicio, y alguna vez echó mano de su adictiva creatividad, rellenando un abanico de aire lavado con thinner para estar fresco y drogado al mismo tiempo, para cualquier adicto, un genio incomprendido.

A pesar de su ‘récord’ de detenciones, amigos de Fernando, lo recuerdan como un hombre bueno, simpático, de noble corazón, que nunca pudo librarse de las garras del maldito alcohol.

Descanse en Paz “El Charro”, las celdas te extrañarán