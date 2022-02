Muere el líder ´Zurdo´ Vielma

José Luis Vielma mejor conocido como "Zurdo Vielma" falleció la mañana de ayer, fue un reconocido gestor social del sector oriente de la ciudad, un líder priísta, promotor del deporte, tuvo la oportunidad de apoyar a cientos de personas que hoy lamentan su muerte.

La causa de su muerte fue por complicaciones en su salud ya que padecía de diabetes, que descanse en paz.

Fue un deportista destacado, empezó en el boxeo, además fue el primer presidente afiliado de la liga de futbol en sector oriente, después presidente de softbol femenil y varonil que duró 22 años, pero la trayectoria deportiva del Zurdo Vielma fue de 42 años.

"Le gustaba juntar a muchachos que andaban en las esquinas los apoyaba en el box, en el futbol y soft bol estaba entregado a la gente, como líder también, mucha gente lo reconoció porque no apoyaba solo a los de su sector, sino donde se lo pidieran, Zurdo Vielma es el señor de la gente, porque se entregaba a la gente", comentó su esposa Lupita con quien el próximo 14 de febrero iban a cumplir 24 años de casados.

Buen padre, buen esposo, no tenía un pero y aunque Lupita fue su segundo matrimonio, se conocieron en la primaria pero el destino los separó, ambos se casaron pero después se divorciaron y se volvieron a encontrar.

"Me hizo un favor que me llevó a él después de tantos años de no vernos, me hizo una gestión muy grande, él me dijo yo te ayudo pero te casas conmigo, le dije que viendo la respuesta nos casábamos, nos casamos un 14 de febrero, ella también andaba en el deporte, tenían una liga, él fue manager mucho tiempo", comentó.

Dijo que su hijo estaba en el Cereso, a veces no tenía dinero, le dijeron que se acercara al Zurdo Vielma porque la iba a ayudar, seis meses después su hijo salió.

"Yo estaba muy agradecida con él, tenía un grande compromiso como esposa, él era muy alegre, me invitaba a los bailes pero siempre decía vamos a romper el baile Lupe", comentó.

Todavía cuando murió el pequeño Emiliano de 10 años también al oriente de la ciudad, tras ser atropellado por un ebrio conductor, el Zurdo se levantó de la cama y fue a la funeraria para despedir al pequeño que también practicaba el deporte.

José Luis era diabético, hubo complicaciones en sus riñones y eso provocó su muerte a la edad de 60 años, a las 10:30 am de este miércoles en la clínica 7 del IMSS, el día de hoy se le va a despedir entre 11:00 u 11:30 am, en el campo que lleva su nombre "José Luis EL Zurdo Vielma" a un costado de Casa Meced para después brindarle el último adiós.