Muere Oscar; lo venció el cáncer

Lamentablemente la noche del pasado lunes se dio a conocer la muerte de Oscar Armando Rodríguez Calleros, el joven que luchó contra el cáncer linfoma de hodgkin, una enfermedad que afectaba su sistema inmunológico con el que lidió durante 7 años.

Sin tocar las campanas del triunfo pero dando ejemplo de fortaleza, de fe y de que la unión hace la fuerza, Oscar Rodríguez cerró sus ojos para siempre luego de estar hospitalizado en la clínica 25 del IMSS tras haber recibido la primera dosis del tratamiento contra el cáncer en el Hospital Universitario, mismo que tenía un costo de 50 mil pesos quincenales.

Por ese medicamento costoso, familiares y amigos del joven pidieron la colaboración de los ciudadanos para recabar pet, tapitas y aluminio que sería vendido a fin de lograr los 100 mil pesos mensuales que se necesitarían para costear el tratamiento, sin embargo la primera aplicación posiblemente fue lo que provocó el desbalance en Oscar, mismo que lo llevó a ser internado.

Su madre estuvo con él hasta en los últimos momentos, desde el domingo empezó a sentirse mal pero no decía nada solo quería estar dormido despertaba y comía hasta que le dio una temperatura muy fuerte que no se podía controlar, lo llevaron director a la clínica 25 directo porque en la clínica 7 del IMSS ya no le podían hacer nada.

"Lo dejaron internado, llegó a un estado crítico y se fue para abajo, bajaron sus defensas, su hemoglobina, últimamente ya se cansaba mucho en hablar, mi hijo dio la batalla pero ya no pudo, él mismo me dijo que ya no podía, como nunca lo hizo, se lo entregué a Dios porque ya no lo quería ver sufrir", comentó su madre Lidia Karina Calleros Méndez.

Mencionó que fueron 7 años de lucha, su cuerpo le pedía descanso, el único consuelo que queda para su familia es que saben que Oscar se fue tranquilo, cumplió con su papel de un excelente hijo, un buen hermano y también un gran amigo.

Era el mayo de tres hermanos, el único barón, desde muy pequeño sorprendía por su forma de ser, tan hiperactivo, siempre alegre y contento, muy divertido, sonriente con toda la gente que lo veía, hoy sin duda deja un gran vacío pero también un ejemplo de fortaleza y de que la unión hace la fuerza para obtener importantes logros.

