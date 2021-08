Mueren 12 vacunados

Han fallecido 12 personas en el estado por Covid-19 a pesar de tener el esquema de vacunación completo, dos eran de Monclova con edad de 63 y 74 años, y 1 de San Buenaventura, además tenían comorbilidades que los hicieron susceptibles al virus, estos casos se dieron en el mes de julio y lo que va de agosto.

El Secretario de Salud detalló que han vacunado a más de 770 mil personas con ambas dosis que representa el 34 por ciento de la población total, pero de estos 12 casos, la mayoría tenía algun tipo de comorbilidad como hipertensión, diabetes, obesidad, enfermedad cardiovascular e insuficiencia renal.

Roberto Bernal Gómez indicó que la combinación de Covid-19 e insuficiencia arenal es mortal para una persona, como el caso de paciente de 75 años de Monclova, pero también había otros que no tenían ninguna enfermedad ni pasaban de los 65 años de edad.

"La vacuna no es suficiente para controlar esto, insisto, es un virus muy contagioso y que los vacunados se van a contagiar pero no de gravedad y la mayoría no van a morir".

En el caso de los niños, si han muerto en el estado pero no directamente por Covid-19 sino por otra enfermedad. La Secretaría de Salud está pugnando para que sean vacunados los mayores de 12 años de edad, sobre todo está consiguiendo que Estados Unidos les done vacunas.

También lee: Video: Graban a una supuesta "mujer fantasma" en la carretera