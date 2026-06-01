La mascota que nunca soltaba: la posible causa detrás de la muerte de Cristan

Cristan tenía 11 años y una compañía inseparable: su pequeño perro. Lo llevaba a todos lados, jugaba con él, dormía cerca de él. Era parte de su vida diaria. Hoy, esa cercanía es también la principal línea de investigación sobre cómo contrajo la enfermedad que le costó la vida.

La Secretaría de Salud confirma que el menor falleció a causa de rickettsiosis, una infección transmitida por la picadura de garrapatas o pulgas.

El diagnóstico fue emitido tras los resultados del Instituto Mexicano del Seguro Social, que despejaron la incertidumbre generada en los últimos días.

En casa de Cristan se detectó presencia de garrapatas. Y aunque no hay una certeza absoluta, todo apunta a su mascota como el posible vehículo de contagio.

"Probablemente esa fue la causa", informó el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 04, Faustino Aguilar Arocha.

La historia duele porque parece cotidiana: un niño y su perro. Una relación de cariño que, sin medidas de prevención, puede esconder riesgos invisibles.

Durante días, la familia vivió entre diagnósticos contradictorios. Primero se habló de dengue hemorrágico; después, de rickettsia.

La confusión llevó incluso a cuestionar la atención médica. Sin embargo, los estudios confirmaron finalmente que el cuadro clínico correspondía a rickettsiosis.

El problema, explican Aguilar Arocha, es que esta enfermedad puede confundirse fácilmente.

Sus síntomas —fiebre alta, dolor abdominal, malestar general y diarrea— pueden parecerse a otros padecimientos más comunes.

Además, tras la picadura, pueden pasar hasta dos semanas de que el cuerpo manifieste señales claras.

Cuando Cristan llegó al hospital, el tiempo ya jugaba en contra. Estuvo internado apenas unas horas. Fue trasladado a la Clínica 7 del IMSS, donde lamentablemente falleció la noche del jueves.

Ahora, se busca reconstruir qué ocurrió en los días previos: dónde fue atendido primero, qué síntomas presentó y cómo evolucionó su estado de salud. El expediente clínico será clave para entender si hubo señales que no se detectaron a tiempo.

Con este caso, ya suman tres muertes por rickettsia en la región. Más allá de las cifras, queda una advertencia urgente: el contacto cercano con mascotas, especialmente si conviven con animales de la calle o no reciben tratamiento antiparasitario, puede representar un riesgo real.

La historia de Cristan no solo es una tragedia, también es un llamado. Revisar a las mascotas, mantenerlas limpias, desparasitadas y libres de garrapatas no es un detalle menor. Puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.