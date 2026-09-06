Tras muerte de niño, Iglesia cuestiona a padres

Tras la muerte de un niño, la Iglesia cuestiona a padres

"Tenemos que preguntarnos, ¿qué estamos haciendo por nosotros, por nuestros niños, por adolescentes, por nuestra sociedad en general?", así lo indicó el vicario de la Diócesis de Saltillo, Néstor Martínez, luego del fallecimiento de un niño de 11 años en el municipio Frontera. El sacerdote consideró que los hechos que involucran a menores deben representar una llamada de atención para los padres de familia y para toda la sociedad, a fin de reforzar el cuidado, atención y protección de niños y adolescentes. "Los pequeños definitivamente necesitan de un adulto, de un adulto que cuide y vele por ellos", afirmó.

Llamado a la responsabilidad parental

Martínez pidió a los padres mantenerse atentos a sus hijos y asumir un papel activo en su protección, al señalar que existen situaciones que pueden evitarse cuando los niños tienen un adulto que los acompañe y cuide. "Cuiden, protejan a sus hijos, el mal está presente en todos lados, en todas circunstancias, en todas partes y yo creo que podemos evitarlo". La declaración se da luego de que la noche del sábado un menor de 11 años, identificado como Alexander "N", falleciera.

Necesidad de redes de apoyo

Sin referirse a una causa específica del caso, el vicario insistió en la necesidad de que los padres, familias e instituciones fortalezcan las redes de apoyo para atender y proteger a los menores. "Si tomamos conciencia, si nos unimos, si creamos redes de apoyo, de ayuda, entre las familias, entre instituciones, podemos ir mejorando en todos estos aspectos". El párroco también expresó solidaridad con los padres que enfrentan la pérdida de un hijo y reconoció que se trata de uno de los dolores más grandes para una familia, y reiteró que el caso debe llevar a la sociedad a revisar lo qué se está haciendo por sus niños y adolescentes y llamó a actuar con responsabilidad para proteger la vida.