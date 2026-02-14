Salones de belleza lucen llenos en Monclova por el Día del Amor y la Amistad

MONCLOVA, COAHUILA.— A pocas horas de celebrarse el Día del Amor y la Amistad, los salones de belleza de la Zona Centro registraron una intensa actividad este 14 de febrero, con mujeres que acudieron desde temprana hora para arreglarse y lucir radiantes durante la noche de San Valentín.

Actividad intensa en salones de belleza

En diversos establecimientos ubicados en el primer cuadro de la ciudad, los servicios de aplicación de uñas, maquillaje y colocación de pestañas fueron los más solicitados. Las trabajadoras del ramo señalaron que la agenda se llenó desde días antes, principalmente para citas por la tarde y noche, cuando muchas clientas tienen programadas cenas románticas, reuniones con amigas o celebraciones familiares.

En un salón del Centro, al menos seis estilistas y técnicas en uñas trabajaban de manera simultánea para atender la demanda. Mientras algunas clientas esperaban su turno, otras aprovechaban el tiempo para elegir diseños con tonos rojos, rosas y detalles brillantes, colores característicos de esta fecha.

Importancia del Día de San Valentín para el comercio

Comerciantes del sector coincidieron en que el Día de San Valentín representa una de las fechas más importantes para el giro de belleza, junto con graduaciones y fin de año. "Desde la mañana no hemos parado; muchas buscan algo sencillo, pero especial para la ocasión", comentaron.

La celebración del 14 de febrero no solo reactiva el comercio formal en restaurantes y tiendas de regalos, sino también a pequeños negocios de servicios personales, que encuentran en esta fecha una oportunidad para fortalecer sus ingresos.

Así, entre esmaltes, brochas y espejos, el Centro de Monclova se convirtió este viernes en un punto de encuentro donde la preparación y el entusiasmo marcaron la antesala de una noche dedicada al amor y la amistad.