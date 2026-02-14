Carambola en pleno centro de Sabinas deja dos lesionadas

SABINAS, COAH.– La tranquilidad del centro de la ciudad se vio interrumpida este sábado tras registrarse un choque múltiple en el cruce de las calles La Madrid y Abasolo, donde tres vehículos se vieron involucrados en una carambola que movilizó a cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, un automóvil Ford Escort color verde, conducido por un estudiante de preparatoria, no respetó el señalamiento de alto y fue impactado por una camioneta Nissan Xterra color gris. El fuerte golpe provocó que ambos vehículos terminaran contra una minivan que aguardaba su turno para avanzar en la intersección.

Paramédicos de la Cruz Roja Sabinas acudieron de inmediato al lugar y brindaron atención a dos personas lesionadas: una joven que viajaba en el Escort verde y la ocupante de la camioneta Nissan. Ambas fueron trasladadas a un hospital para su valoración médica, mientras que el resto de los involucrados resultaron ilesos.

Testigos del accidente

Testigos señalaron que la imprudencia del conductor del Ford fue la causa principal del accidente, pues aseguran que no detuvo su marcha pese a la señal de alto. El percance generó gran expectación entre transeúntes y automovilistas, quienes observaron las maniobras de rescate y el retiro de los vehículos dañados.

Acciones de la autoridad

Autoridades de Tránsito tomaron conocimiento del hecho y ordenaron el aseguramiento de las unidades para deslindar responsabilidades. El cruce permaneció parcialmente cerrado durante varios minutos, mientras se realizaban las diligencias correspondientes y se restablecía la circulación en esta concurrida zona de Sabinas.