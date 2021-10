Murió Juanita; asesino amaga con suicidarse

San Juanita Prado Facundo falleció la tarde de ayer, estuvo internada en el Hospital Amparo Pape durante 8 días luego de que recibiera un disparo de su pareja sentimental, la cual le destrozó por completo el riñón derecho y le dañó el diafragma como el pulmón, a pesar de todo el esfuerzo de los médicos durante la mañana se le había dictaminado muerte cerebral; la joven tenía 23 años de edad.

San Juanita ingresó el martes 12 de octubre alrededor de las 6:00 de la tarde al hospital general luego que la atendieran en la Clínica 7 del Seguro Social, llegó inconsciente y en estado grave y la tuvieron que pasar directamente a quirófano para evitar serias complicaciones.

El impacto de la bala entró por la región lumbar al nivel de la columna vertebral L2 y L3, los galenos señalaron que su estado neurológico iba dañado por la pérdida de sangre. Se encontraba respondiendo bien aunque aún delicada en el hospital, pero el pasado viernes 15 de octubre tuvo que ser intervenida quirúrgicamente.

"Evolucionó favorablemente por dos días, pero el viernes se le bajó la presión y los cirujanos detectaron que había un pequeño sangrado en el cavilar abdominal", dijo el director, le hicieron una laparotomía para detectarle el sangrado, al salir se le pasó al área de terapia intensiva y nuevamente fue intubada y sedada.

Para el lunes se informó que tenía un pronóstico muy grave y un futuro poco alentador, todo esto a consecuencia de la herida de bala que le propinó su pareja sentimental.

Fue hasta ayer en la mañana que se le determinó muerte cerebral clínica, sin embargo al ser un caso médico legal, le realizarían un electroencefalograma con el cual se confirmará al cien por ciento su estado de salud.

Personal externo al nosocomio acudiría a las 6:00 de la tarde por solicitud de la familia, mientras que el personal de la salud seguirá atendiendo a la joven de 23 años, descartaron que la vayan a desconectar del ventilador artificial y se le retirará hasta que su frecuencia cardiaca se detenga ni responda al medicamento.

"Su estadía puede durar un poco más por esto porque no se le practicará la eutanasia, esta no es legal, pero poco a poco se deteriorarán los órganos. La herida de arma de fuego le destrozó el riñón, el diafragma y el pulmón derecho, el médico cirujano y el responsable de terapia intensiva la revisaron y dijeron que no respondía a los estímulos".