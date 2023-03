Nadie nos ayuda: Leija

"Ni legisladores, ni senadores de ningún partido político han alzado la voz por nuestros trabajadores, tenemos dos años solicitando la intervención del Gobierno y ni sus luces" Declaró Ismael Leija Escalante en torno a que no existen alternativas para exigir a la empresa Altos Hornos de México el pago de sus prestaciones, si la acerera está paralizada.

Tras anunciarse que en breve llegaría la primera inyección de recursos correspondiente a los 50 millones de dólares y que a un día de la fecha limite no se reportara a la bolsa de Valores, el secretario del Sindicato Nacional Democrático informó que tras los dos últimos pagos semanales puntuales a pesar de existir incertidumbre entre la base trabajadora ya se respira un poco de tranquilidad.

"Hoy salió puntual la nómina en todas las unidades del grupo acerero, esperemos que se active la energía electica y después los proyectos de producción pendientes" "Si creo que todo volverá a la normalidad, vemos que las cosas no se ha batallado tanto como el pago de la nómina, que hasta en martes tuvieron que esperar cuando se paga los jueves" mencionó el líder sindical.

Ismael leija Escalante señaló que confían para el día último del mes de marzo la llegada de recurso por los nuevos inversionistas se reflejen y pueda iniciar la producción.

"En caso de que continúe la crisis, Que podemos hacer? ¿Bloquear la 57 para que voltee el gobierno?

"Tenemos más de 2 años quejándonos de lo mismo y no han volteado, el gobierno estatal dicen que si han pedido el apoyo al gobierno federal pero la verdad no hemos visto nada, el gobierno federal ni sus luces, la secretaria de economía, inclusive senadores de todos los partidos políticos, nada, de perdido que gritaran, se manifestaran ellos como legisladores o senadores pero la verdad que no" Finalizó.