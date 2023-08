Necesita Don José ayuda

Don José Guadalupe Rey de la Torre quien lleva muchos años dedicándose a la venta de elotes y tierra para macetas en la colonia Tierra y Libertad necesita del apoyo de todos, ya que hace dos semanas sufrió un accidente cuando la yegua que tiraba de la carreta que utiliza para trabajar, resbaló, jalándolo a él y a su esposa y lanzándolos por el aire al no poderse detener, lo que le provocó fracturas en distintas partes del cuerpo.



Don José relató a Periódico La Voz que luego de que su yegua resbaló en la parte alta del sector en mención, se lo llevó arrastrando y al no soltar la rienda fue aventado contra la calle, por lo que hoy tiene que dejar de trabajar por lo menos cuatro semanas para recuperase de las lesiones que lo mantienen en inmóvil y en cama.

Fue la familia de Don José quienes solicitaron el apoyo de la población a quienes solicitaron los ayuden comprando boletos para una rifa de una borreguita con un valor de 100 pesos, pero además apelaron al buen corazón de las personas a quienes solicitan apoyo económico o en especie para poder salir adelante, mientras Don José se recupera.

Desde la cama de su domicilio el señor de oficio elotero mencionó que luego de los golpes que recibió en el accidente fue llevado al hospital Amparo Pape donde detectaron que traía 3 costillas rotas, la clavícula lesionada y una lesión expuesta en la cabeza por lo que recibió varios puntos de sutura que van a retirarle en los próximos días.

"Estoy muy triste porque no puedo salir a trabajar y necesito hacerlo porque los recibos no perdonan y la comida de mi familia tampoco, aquí en el barrio la gente me conoce y sabe que me gusta mucho trabajar, vendo elotes por todas las calles del sector pero por ahora no puedo levantarme de la cama y los gastos son fuertes pues requiero atención médica, medicinas y radiografías para ver el avance de mis lesiones".

Saraí, quien es hija de Don José dijo que quien quiera apoyarlos puede llamar al 8661222402 o realizar depósitos a la cuenta de Banorte 4915664452056798 o ayudarles comprándoles un boleto para la rifa de la borrega, el cual tiene un costo de 100 pesos.

Don José Guadalupe tiene su domicilio en la Calle 36 #1013 entre 9 y 11 de la ampliación tierra y libertad y espera el apoyo de la comunidad, pues confía en que quienes lo conocen lo apoyen a salir de este tiempo difícil que están pasando él y su familia.