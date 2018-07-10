Niegan amparo a Rosa Nelly

Después de un largo proceso de revisión, se desechó el recurso de amparo interpuesto por la defensa de Rosa Nelly Luna Cisneros, quien regresará a juicio el próximo 6 de agosto, acusada del homicidio de su esposo, el notario público Raúl Alton Garza.

A dos años del homicidio del notario público, Raúl Alton Garza, el proceso legal contra su esposa, Rosa Nelly Luna, quien es considerada como la principal sospechosa del crimen, finalmente se retomará al quedar rechazado el recurso de amparo contra el auto de vinculación a proceso.

La cita para la audiencia será el próximo lunes 6 de agosto en el Centro de Justicia Penal donde se desahogarán los datos de prueba que existen en contra y a favor de la acusada para que sean analizadas por el tribunal de justicia.

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Durante la audiencia, tanto el Agente del Ministerio Público como la defensa de la acusada deberán desahogar las pruebas que permitan determinar responsabilidades por el delito de homicidio calificado con premeditación, alevosía, ventaja y tortura.

La trágica historia comenzó la noche del sábado 16 de enero del 2016 cuando Raúl salió de la casa de su mamá donde estaba viviendo desde hace algunos días pues estaba en proceso de divorcio.

El joven profesionista iba a visitar a su ex pareja e hijo para cenar juntos, sin embargo desde ese momento le perdieron el rastro. Fue reportado como desaparecido.

Unas horas después de no saber de su paradero, su hermano Daniel Alton Garza acudió a la Subprocuraduría de Personas No Localizadas para interponer una denuncia que permitiera localizarlo.

Las investigaciones de la Policía Investigadora comenzaron en la casa de su ex pareja, ubicada en la calle Doctor Héctor de la Fuente 1501 del fraccionamiento Bugambilias, sin embargo Rosa Nelly negó tener información.

Solo unas horas después, elementos de la dependencia encontraron la camioneta X-Trail modelo 2016 color blanca propiedad del notario abandonada en la colonia Tecnológico, pero no había huella de violencia, ni ningún dato.

El 19 de enero, Rosa Nelly reportó a las autoridades que el cadáver de su marido se encontraba enterrado en el patio del jardín, pero había decidido quedarse callada porque estaba amenazada.

A dos años del homicidio del notario público, Raúl Alton Garza, el proceso legal contra su esposa, Rosa Nelly Luna, se retomará.

Según su versión, la noche del 16 de enero por la noche, cuando regresaron al domicilio junto con su hijo después de comprar un pastel y una pizza, dos hombres armados se encontraban en el interior de la residencia.

Los hombres le advirtieron que se retirara, pues no tenían ningún problema contra ella sino con su marido, así que ingresó a una habitación con su hijo, en la que encendió la televisión con alto volumen

Rosa Nelly declaró que los hombres la obligaron a escarbar un pozo en el jardín, en el que depositaron el cuerpo del occiso y le echaron tierra encima, para finalmente colocar un brincolín en el área donde lo sepultaron.

La joven madre de familia continua en su domicilio durante varios días sin avisar de lo que supuestamente había sucedido, pues estaba amenazada que regresarían a matarla si decía lo que había ocurrido.

Fue el 21 de enero cuando, la entonces Procuraduría General de Justicia a cargo de la delegada, Ayko Miyuki Rendón Carreón llevó a la acusada ante la autoridad judicial en un proceso controversial que hasta el momento no se definía debido a los recursos de amparo interpuestos por la defensa de la acusada.

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Días de sufrimiento, dolor e impotencia

En sus comparecencias ante el Juez, Rosa Nelly Luna Cisneros se mostró tranquila, serena en todo momento, escuchando las acusaciones en su contra.

Durante la audiencia, la agente del Ministerio Público, Diana Verastegui Barrera denunció que la mujer era acusada el delito de homicidio calificado con premeditación, alevosía, ventaja y traición de su esposo.

De acuerdo a la información de los resultados periciales de la víctima que tenía más de 24 horas de haber perdido la vida pero menos de 48, es decir no murió desde el momento de su desaparición.

Al cuerpo del notario se le practicaron diferentes exámenes, donde revelaron que había sido sedado con un fármaco denominado Benzodiacepina que ocasionó que perdiera el conocimiento durante varias horas.

La autopsia reflejó que el profesionista había sido víctima de tortura durante varios días al presentar lesiones con arma blanca, así como con objeto contundente presuntamente un martillo en varias partes del cuerpo.

Se presentaron testimoniales de personas allegadas a la pareja que referían que el notario público era víctima de violencia intrafamiliar, reforzando la hipótesis que era una persona agresiva, por lo que se decretó el auto de vinculación a proceso y fue enviada al penal.

Permanece en el penal de Piedras Negras

Para estar más cerca de su familia, Rosa Nelly Luna Cisneros, acusada de asesinar a su esposo el notario público Raúl Alton Garza solicitó hace algunos meses su traslado al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Piedras Negras.

La defensa legal de la acusada presentó una solicitud al Juez de Ejecución su cambio del penal de Saltillo al centro penitenciario del norte del estado, argumentando que quería estar más cerca de su familia.

El juez aceptó la solicitud de la defensa de la acusada y se procedió al traslado al penal femenil de Piedras Negras donde permanecerá internada hasta que las autoridades resuelvan los procesos de amparo que interpusieron contra el auto de vinculación a proceso.