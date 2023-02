No acepta Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer denuncia de acoso

María García de 47 años de edad quien el pasado domingo sufrió de acoso sexual en manos de un conductor de taxi, presentó su denuncia de manera formal ante la Agencia del Ministerio Público en Monclova, posteriormente fue enviada al Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer, en donde se le informó en una primera instancia que la denuncia no procedía debido a que no existía delito que perseguir.

Ivon, hija de María García informó que, tras la entrevista con una de las encargadas del Centro de Empoderamiento de la Mujer, se les indicó que la queja no procedía, debido a que no hubo violencia, tocamientos ni secuestro en ningún momento, por lo que ni siquiera se le pidió a la señora María firmar su declaración, situación que les causo impotencia y enojo.

"Salí la verdad molesta porque no quisieron levantar la queja, hice una publicación en mis redes de que no procedía y me hablaron de inmediato del Centro para tomar de nueva cuenta la declaración".

En esta segunda entrevista la señorita que atendió a mi mamá si le dio seguimiento y se le informo que en dos días más se le dará una nueva cita para continuar la denuncia, así mismo se requiere de la identificación y domicilio del chofer de taxi para que inicie la carpeta de investigación en su contra." Indicó.

Hilario "N" alias el pájaro fue dado de baja de forma inmediata por el líder de la empresa Premier de Taxis a cargo de Javier Hernández del Ángel, esto luego de haberse enterado que el conductor estaba involucrado en un hecho de acoso y dichas situaciones no se toleran en la compañía.

Sin embargo, la familia de María García requiere de la dirección de este taxista para que se realice la Investigación correspondiente, datos que no se pudieron entregar a la familia.

Cabe recordar que el pasado sábado la señora María tomo un taxi con destino a la colonia Álamo, sin embargo, durante el trayecto el chofer le hizo insinuaciones sexuales y desvió el camino que le indicaron, al verse en un lugar solitario y con monte la mujer decidió salir corriendo de la unidad número 43 y pedir auxilio en una gasolinera.