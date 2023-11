No acepta Movimiento Ciudadano a "chapulines"

Movimiento Ciudadano no permitirá el oportunismo político, luego de que diferentes figuras de MORENA, PT, PRI y PAN, buscan incluirse en el partido aprovechando el impulso que se tiene a nivel nacional.

Con la visita que realizó la semana pasada el precandidato a la Presidencia de la República de MC, Samuel García, se tuvo el acercamiento de muchas figuras, políticos que tan solo buscan aprovechar el empuje que se tienen para obtener una candidatura o algún cargo dentro de este proceso.

Mario Garza Pérez, representante del partido mencionó que este es un tema que siempre se ha cuidado, por lo que no permitirán la presencia de personas que únicamente buscan su beneficio personal y pasan de un partido a otro.

"Vemos mucha gente nueva en el partido, gente que viene de otro partido de MORENA, del PT, del PRI, el PAN, de todos lados y que ya se están viniendo para acá, nosotros siempre cuidamos que no se contamine el partido, que no pase lo que pasó en MORENA, y esperamos que esto no se salga de control".

Señaló que no permitirán el oportunismo, en donde personas de apellido llegan como si fueran marcas, en donde se ha demostrado que la gente lejos de aceptar rechaza esos apellidos, por lo que se debe dejar a los ciudadanos libres.

Mencionó que la molestia no es tanto que sean personas conocidas, sino que estuvieron en uno y otro partido y salieron "quemados", por lo que no dan una buena proyección al partido menos en las urnas.