No afectará impuesto al aguinaldo

Trabajadores de Altos Hornos de México no pagarán mayor impuesto, con la entrega del aguinaldo en dos partes, por lo que no representará una afectación la medida que tomará la empresa.

El Vocero del Sindicato Nacional Democrático, Gerardo Flores Escobedo, descartó que se vaya a afectar a los obreros con esta forma de pago, esto luego del temor que existe entre algunos trabajadores que temen que se cobren un impuesto mayor.

Señaló que el cobro que se realizará será de acuerdo a la percepción de cada trabajador y esto se dividirá de la misma manera en dos partes.

"Lo que decimos es que de todo lo que recibimos que sale en la boleta, se descuenta un porciento, si el aguinaldo se entrega en 2 partes, tiene que haber un descuento, pero este se dividirá también en dos partes, esto no genera más impuestos, únicamente se descuenta lo que es".

Indicó que esto sucede con todas las percepciones de los trabajadores y no es nada fuera de lo normal, no es nada que tengan que temer y dejó en claro que no se afectará a la base trabajadora.

Llamó a los trabajadores a estar tranquilos y hacer un uso responsable de las prestaciones de fin de año, al mencionar que la situación económica se prevé complicada al inicio del próximo año, así que deben tomar sus precauciones para hacer frente a los aumentos y a la cuesta de enero.