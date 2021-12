No dejan que Yesica recupere a su bebé

"Nos llevaron citatorio pensamos que para arreglar la situación del niño pero todo se trató de un llamado de atención por hablar con los medios de comunicación", mencionó la madre del bebé que se encuentra bajo resguardo de la Pronnif.

Tras dar a conocer que ya son cerca de 3 meses que la Pronnif resguardó al bebé y no se sabe nada de él, personal de la dependencia citó a las quejosas y les dijeron que al bebé ya lo registraron, no se sabe que apellidos tiene.

"Me hubieran avisado, le negaron a mi hermana que lo llevara a lo del tamiz, con las manos en la cintura se lo quitan, no deben hacer eso, no se puede permitir por favor que alguien nos ayude, que nos regresen al bebé" comentó Olvido Córdova la tía del niño, quién pedía que se lo dieran a ella como familiar de apoyo.

Yesica Córdova mencionó que ha intentado recuperar a su bebé, pero no le ponen atención, dice que la juzgan de loca.

"No lo he visto a mijo, no sé cómo es, no me dejan acercarme, me dicen que no debo estar cerca de la barda, la agarran a uno de puerquito", señaló llorando.

Abas mencionaron que no esperan un trato como sí se tratara de un funcionario de primer nivel, pero sí pedían que las trataran como seres humanos que son.

"Porque ella es su madre y yo soy su tía, yo siempre la acompaño, pero solo es para ver la agresividad que tienen contra mi hermana, dicen que no son unos mostros sí lo son porque nos lo han demostrado", mencionó.

Mencionó que en varias ocasiones fueron a dejar pañales y de la puerta para afuera, como si fueran apestadas.

"Ella se va a internar pero le están pidiendo la prueba del Covid, no tenemos dinero pero estamos arreglándolo y en la Pronnif nos dijeron, vayan con las periodistas para que les den pal examen así como andaban de chismosas", señalaron.

La madre del pequeño dijo que sí se tira a la perdición para la Pronnif va a estar mejor, mencionó que en la colonia 21 de Marzo se está muriendo un niño y ahí no actúa la Pronnif, no basta con que ella le eche ganas y quiera recuperar a su hijo.