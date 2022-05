No despunta ocupación hotelera

Se está igual que el año pasado, no hay despunte en cuanto a la ocupación hotelera como en otras Regiones, sabemos que además de la pandemia, el principal problema es lo económico que tiene más tiempo que el virus, "Mientras no haya un plan de desarrollo industrial estamos en la calle, el gobierno federal está ausente desde hace siglos", comentó Jorge Kalionchiz, empresario hotelero.

Funcionarios federales que estuvieron en Monclova en días pasados no vinieron a nada, no hay interés por esta región en cuestión económica.

Comentó que el conflicto entre Grupo Acerero y Gobierno Federal está afectando mucho, pues no tienen recurso y el poco que tienen, lo entregan al Gobierno Federal por la planta de fertilizantes y la proveeduría local se está quedando sin pago, no midieron las consecuencias.

"El presidente de la república nos está dejando en la calle, no vinieron a nada solo a atender una cita que empresarios hicieron al subsecretario de seguridad, pero venían en ceros, supuestamente mesas de trabajo no se dijo con quién, cuán, a qué hora, esto no es algo nuevo, es desde antes que este gobierno entrara pero se agravó por revanchismos políticos y nos llevan entre las patas a todos", comentó.

Señaló que actualmente están en 36% de ocupación pero en otras partes del Estado están en el 60%, ya no hay pandemia, comentó que el principal cliente para hoteles locales es la industria.