No detendrán autos chocolate

Hasta el momento no hay información de que se vaya a detener a vehículos de procedencia extranjera dentro de los operativos de Seguridad que anunció el estado, pero el Coordinador del Frente Cardenistas señaló que es necesario que tengan su documentación en regla para no ser molestados.

Se prevé que en los próximos días den inicio los operativos para detectar a vehículos con placas vencidas, esto como parte de la estrategia de seguridad que mantiene el estado, en donde se revisará los autos mexicanos.

Mario Garza Pérez, Coordinador Regional del Frente Cardenista reconoció la importancia de estos operativos por cuestiones de seguridad y mencionó que hasta el momento no hay información de que se vaya a actuar en contra de autos extranjeros.

Sin embargo, mencionó que es necesario que los conductores tengan su documentación en regla, en caso de que se les pida para revisar que traigan todo en regla, el número de serie y el nombre de la persona y todo coincida.

Señaló que es necesario trabajar en conjunto, al reconocer que hay personas que usan este tipo de vehículos para cometer algún delito, por lo que es bueno tener su documentación en regla para evitar que se vean afectados.

"No han dicho que se vaya a revisar a los autos americanos, pero es necesario que tengan todo en regla para que no se les moleste, no sean sancionados y no se les retenga la unidad y represente un mayor costo", indicó.