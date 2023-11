No detendrán trabajos del Centro Histórico

Continuarán los trabajos del Centro Histórico durante este mes de diciembre al no afectar las ventas de los comercios en la Zona Centro, aunque hay un retraso en la instalación subterránea de los cables de la CFE.

Lucy Garza encargada del proyecto del Centro Histórico índico que no se suspenden los trabajos aunque los comerciantes de Monclova lo solicitaron, señaló que dónde están trabajando no es en la Zona Centro sino sobre la calle Aldama hasta la Ildefonso Fuentes, siendo un tramo de 700 metros de construcción de banqueta y pilares.

"No está afectando al comercio ya que no se está trabajando sobre la principal avenida que es la calle Miguel Hidalgo o desde la calle Abasolo hasta la Carranza, no se están haciendo trabajos de tubería o banqueta, se le está dejando libre al peatón y la economía se está haciendo".

Señaló que lo que si se está realizando y tiene un atraso es el instalar los cables de forma subterránea, ya que es difícil por el cambiante clima y el manejo peligroso de los cables de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La encargada pidió a los comerciantes como a las personas el tener comprensión ya que solo se está construyendo de la Logia Amazónica hasta las instalaciones de Telmex, donde solamente se encuentran de tres a cuatro negocios.

"Se está trabajando con las banquetas y con los vecinos, tocando una puerta tras otra puerta para hacer inclusión en el proyecto, pero estamos dejando la libre economía en el primer cuadro de la ciudad"