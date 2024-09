No es correcto entrar a Ahmsa

Ante la amenaza de trabajadores de Altos Hornos de México de ingresar a la empresa y tomar lo que pueden para vender, el Secretario General del Sindicato Democrático señaló que no es correcto, pero que tampoco es correcto lo que la empresa hace con el incumplimiento de pago a los obreros.

La desesperación de los trabajadores se incrementa, en donde ya se manifestaron al exterior de las oficinas de Recursos Humanos y amagan con tomar otras medidas, incluso se habla de ingresar a la empresa y tomar materiales para su venta.

Ismael Leija Escalante, mencionó que legalmente no es correcto que los trabajadores entren y sustraigan materiales, lo que representaría una ilícito que incluso podría traer repercusiones a la base trabajadora, pero entiende la molestia de los obreros.

Señaló que de entrada lo que hace la empresa tampoco está dentro de la legal, con la falta de pagos.

Mencionó que los trabajadores quedaron atrapados en una serie de conflictos, primero entre dos personas que se enfrascaron en un pleito político y ahora entre la disputa del Gobierno Federal con el Poder Judicial.

"La verdad es que ya no sé ni cómo llamarlo, esto que expresa la gente, los trabajadores, y no son los contras, es toda la gente, la desesperación de la raza, que pregunta qué hacemos, qué va a pasar. y lo más triste, es que no se tiene una respuesta clara".

Mencionó que por desgracia nadie a volteado a ver a los trabajadores, no existe interés de resolver este conflicto, en donde ni siquiera se espera nada del Presidente Andrés Manuel López Obrador en la visita que tendrá el próximo lunes a la región Carbonífera.

"Cuando estaba en su apogeo no se hizo absolutamente nada, creo que ahorita ya no tiene caso, ojalá y la nueva Presidenta del país (Claudia Sheinbaum) venga con otra cara, con más humanismo y tenga lo que se tiene hacer por los trabajadores", indicó.

El dirigente sindical hizo un llamado a la cordura y señaló que cometer un ilícito puede ser contraproducente para la base trabajadora.