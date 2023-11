No hay justicia para Jessica

Monclova, Coah.- Han pasado siete años de la muerte de Jessica Patricia González un crimen de odio que ha quedado impune en la ciudad de Monclova. En el año 2016, Jessica Patricia había adquirido un automóvil y se dirigía con su pareja sentimental Fátima a una fiesta, al desconocer las calles estacionaron su vehículo en una Tienda de Conveniencia y al lugar arribó un hombre quien empezó a agredirlas verbalmente por ser lesbianas, cuando Jessica desciende del auto el sujeto le dispara con un arma de fuego para después atropellarla y arrastrarla varios metros.

Para Periódico la Voz Fátima su pareja sentimental en ese entonces informó que ha sido difícil vivir todo este tiempo desconociendo a la persona que asesinó a su pareja y que actualmente se pasea libremente por la ciudad.

Aun cuando se hizo un retrato hablado de la persona que asesinó a Jessica, nunca se dio con el responsable de asesinarla, tras cuestionar a Fátima si apareciera el hombre que asesinó a su novia, lo perdonaría?

"En su agonía yo le prometí a Jessica que si encontraban al responsable no le daría el perdón y así será, Jessica era buena y ayudaba a la gente no merecía morir así, no le hacía daño a nadie. "

"Yo creo que si la Fiscalía diera con el responsable y me hablaran para darle el perdón, yo creo que primero le diría mentadas de $&@ y claro que no le daría el perdón" exclamó.

Por poseer una orientación "distinta" tuvo como consecuencia la muerte de una mujer, un crimen de odio y asesinato que se vivió en la ciudad de Monclova y que a la fecha no se esclareció el caso y el asesino se encuentra en libertad conviviendo con el resto de las "personas".