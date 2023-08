"No hay perdón queremos justicia"

MONCLOVA; COAH.-" La defensa de Ricardo "N" mejor conocido como Richy solicito duplicidad de termino por el delito de homicidio en agravio de Armando Zayas y quien perdió la vida el pasado fin de semana tras recibir 24 puñaladas en diferentes partes de su cuerpo. La audiencia continuara el próximo domingo a las 9 de la mañana en su etapa de vinculación o no a proceso.

Al término de la audiencia inicial familiares de Armando señalaron que no hay perdón para el presunto responsable de dar muerte a su hermano, pues él no era agresivo, era un joven trabajador y quien dejo en la orfandad a tres de sus hijos y una hermana menor de 10 años.

"Durante la audiencia no se dijo el motivo de porque lo asesinaron, solo se especificó que fueron 24 puñaladas las que recibió y la que termino matándolo fue una donde le perforo los dos pulmones, no hay perdón, no queremos saber nada de su familia, solo queremos y exigimos Justicia"

"Lo único a lo que tenemos miedo, es que las autoridades dejen en libertad al asesino" menciono la hermana de Armando.

Cabe recordar que el pasado fin de semana Armando Zayas fue atacado por un hombre en la colonia el Campanario, de manera inmediata acudieron socorristas para brindar el auxilio, Armando alcanzó a decir que "Richy" había sido su agresor.

Elementos de la Fiscalía dieron con el presunto responsable y a quien se le giró una orden de aprehensión y la mañana de este miércoles compareció ante el juez penal.