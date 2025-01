No negociarán obreros sus terminaciones

MONCLOVA;COAH.-Extrabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) afirmaron que no aceptarán negociaciones sobre sus finiquitos que no respeten lo estipulado en el contrato colectivo de trabajo. Según Alfredo Saavedra, uno de los representantes de los exobreros, están depositando su confianza en la presidenta de la República para que intervenga en el proceso de reestructuración de la siderúrgica y garantice el pago justo a los empleados afectados.

"Exigimos que se respeten nuestros derechos conforme al contrato colectivo de trabajo. No vamos a aceptar que quieran aplicarnos condiciones de la ley laboral que no corresponden a lo pactado", expresó Saavedra.

De acuerdo con lo que han consultado los exobreros, a cada trabajador ya se le adeuda una suma que supera los dos millones de pesos, e incluso, en algunos casos, llega hasta los tres millones de pesos. Esta cifra, señalaron, corresponde a prestaciones, liquidaciones y otros conceptos establecidos en el contrato colectivo, los cuales no han sido cubiertos tras la crisis financiera de la empresa.

Los extrabajadores, quienes enfrentan meses de incertidumbre, hicieron un llamado a las autoridades para que actúen con celeridad y garanticen la justicia laboral en este caso, recordando que detrás de cada cifra hay familias que dependen de estos recursos para sobrevivir.

Dijo a la fecha han sido respetuosos y no han realizado movimientos o disturbios, pero su pago no se negocia y esperan no regresar a manifestaciones.