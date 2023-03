No paga AHMSA; protestan obreros

Marchan obreros de AHMSA en exigencia del pago de sus prestaciones, con palabras altisonantes exigen la intervención de autoridades federales, amenazan con tomar medidas más drásticas si no se soluciona el problema.

Paralizada se encuentra la empresa más grande de Latinoamérica, sin energía eléctrica desde el pasado mes de febrero, sin el suministro de gas natural por parte de Petróleos Mexicanos, sin pagar a sus proveedores, sin pagar la nómina de obreros, sin vales de despensa y sin entregar el fondo de ahorro, prestación donde se guarda una cantidad mínima del trabajador más las aportaciones de la compañía.

Cansados de escuchar solo promesas por parte de los directivos de la empresa Altos Hornos de México, encabezado por el secretario general de la sección 147 Fidencio de León, cientos de trabajadores de la planta uno alzaron la voz y acordaron medidas con la finalidad de presionar a la acerera para que pague a la brevedad sus prestaciones.

"Hago un exhorto a los gobernantes, diputados, senadores quienes nunca han volteado y no han expresado su apoyo, nadamas cuando son temas de votaciones se acercan con nosotros, pero ahorita dónde están? ya estamos hartos, necesitamos que se reactive esto, no creo ya nada, así nos vienen diciendo desde hace tiempo, pero ya no hay tolerancia, lo que ustedes digan que hacer lo haremos" expreso el líder sindical.

Entre las propuestas que realizaron los trabajadores fue el bloqueo de la entrada cuatro y seis a fin de que le duela a la empresa el paso para los suministros o mantenimiento de los equipos, así como también unirse las dos plantas, trabajadores de la región carbonífera, el apoyo de la Iniciativa privada para una mega marcha o bloqueo de la carretera.

CLAUDIO BRESS NI SIQUIERA HA VENIDO

Luego de que el secretario de Economía a nivel estatal Claudio Bress declarará que ya inicio la producción en Altos Hornos de México, trabajadores desmintieron dicha acción y aseguraron que el funcionario estatal ni siquiera ha mantenido acercamiento con la base trabajadora.

Con pancartas en mano y todas ellas haciendo referencia a la intervención del Gobierno marcharon sobre la calle hidalgo en la zona centro de Monclova hasta arribar a la Presidencia Municipal donde esperaban ser recibidos por el alcalde de esta ciudad, sin embargo el edil ya no se encontraba en su oficina, por lo que optaron por continuar la marcha por la calle Zaragoza hasta arribar a la sección 147.

"No se puede vivir en esta situación, queremos que se solucione lo más pronto posible, estamos exigiendo el pago del ahorro, y solicitamos el apoyo de autoridades que volteen a vernos como trabajadores" finalizó.