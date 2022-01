No por ser enfermera está capacitada

No por ser enfermera y tener "experiencia" se está capacitada para atender pacientes y emitir una receta, eso está penado por la ley además de que se pone en riesgo la salud pública dijo el Director de Salud Municipal quien aseguró que aunque se vea fácil curar a pacientes a base de cócteles que pudieran contener dexametasona y otros compuestos, esto puede ser peligroso si los pacientes desconocen que padecen enfermedades crónicas como la diabetes.

Arturo González Elizondo aseguró que, aunque "Elsita" sea enfermera no tiene la capacidad de recetar medicamento, pues se requieren años de estudios de medicina para poder atender a un paciente y darle la dosis adecuada para curarle sus enfermedades y evitar daños posteriores a la salud.

Dijo que aunque la enfermera a quien se le clausuró su farmacia aparentemente por falta de documentación y permisos, cure de forma rápida como dicen sus seguidores, no pueden determinar si el medicamento que les receta no les va a causar un daño colateral, pues para obtener resultados "rápidos" pueden utilizar mezclas de medicamentos, dosis más altas o recetar antibióticos o desinflamatorios que no son propiamente para lo que son requeridos, esto al no tener un estudio de medicina que avale sus procedimientos.

"Yo no conozco a la señora, pero nadie que no sea médico está capacitado para atender y medicar pacientes, incluso para realizar pruebas de detección de covid se tiene que estar certificado ante Cofepris".

El médico dijo que aunque no fue la dirección de salud municipal quien realizo la clausura de la farmacia de "Elsita", las personas deben de acudir siempre con un profesional de la salud para evitar complicaciones posteriores, pues aunque existan personas que curen de manera rápida y efectiva, siempre será la atención de un médico la que te dé mejores resultados y sobre todo evite problemas de salud en un futuro por el mal uso de los medicamentos.