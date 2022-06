"No queremos trastocar soberanía municipal"

"No venimos a trastocar la soberanía, al contrario, venimos a apoyar la crisis del agua que es grave no solo aquí, en muchas partes, respeto el punto de vista de los alcaldes pero estamos para sumar", dijo el Secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Enrique Martínez Morales.

Luego que concluyera la candente reunión del Consejo del SIMAS donde él y otros personajes estatales tomaron protesta como consejeros, el titular de la SEVOT aseguró que él y las personas que integraron a partir de ayer el consejo del sistema intermunicipal, tienen experiencia en el tema del agua.

Sin embargo añadió "respeto el punto de vista de los alcaldes, pero no coincido, aquí no hay violación a la soberanía, al contrario, podemos apoyar las acciones urgentes para atender la crisis del agua, como la que tenemos ahorita, porque es una crisis que no teníamos hasta ahora".

CEAS COMIENZA A PAGAR EL AGUA A SIMAS

Por otra parte, el Secretario de estado, destacó que el Comité de Aguas y Saneamientos está pagando poco a poco la deuda que se tiene por el uso de agua para reciclar a través de la planta tratadora de agua.

En este año, se han pagado 7 millones de pesos, indicó el entrevistado tras reconocer que la deuda suma alrededor de 130 millones de pesos.

Sobre si Ahmsa está pagando el uso del agua tratada, Enrique Martínez reconoció que no hay la respuesta necesaria, pero sí están pagando algo, están trabajando en un sistema de cobro permanente, "Pero no podemos apretarle demasiado a la empresa porque vuelve a cerrar y volvemos a tener problemas en la región".

Y para finalizar, aseguró que no están buscando la privatización del sistema de agua potable en Monclova y Frontera, pues su adición al Consejo tiene la única finalidad de apoyar el tema del abasto de agua en ambos municipios.