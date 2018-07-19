El pasado martes se presentó en el Teatro de la Ciudad “Raúl Flores Canelo” dentro del marco de Festival de Monólogos de Coahuila 2018, la obra “Nocturno Desierto” donde el público quedó impresionado con la calidad y presencia de la puesta en escena, ya que era una obra dramática y algo existencialista que pone a reflexionar sobre el sentido de la vida, así como el paso del tiempo.

La procedencia del monólogo es Coahuila, y su autor Alán Carreón Alvarado, así como directora Nadia Carreón Alvarado, quien además es la intérprete de la obra, conjugan su conocimiento para presentar esta obra que en con la música, asesoría corporal, así como los poemas de Xavier Villaurrutia “Nocturno Eterno” “Nocturno” y “Nocturno miedo” y el poema de Octavio Paz, “Espejo”, permiten la puesta en escena de “Nocturno Desierto” .

La procedencia del monólogo es Coahuila, y su autor Alán Carreón Alvarado, así como directora Nadia Carreón Alvarado, quien además es la intérprete de la obra.

La obra es una búsqueda de uno mismo con el paso del tiempo. Para representar dicho sentimiento está la mujer con el maletín, y el maletín lleno de memorias. Ocurre en un desierto y se está esperando a que el tren la lleve al origen, en este caso el origen de la lluvia. En realidad no se tiene certeza de que esto vaya a ocurrir, pero el mero acto de estar ahí ya representa algo. Ese es su presente. Llega un punto en el que no se sabe quién es el protagonista, porque el maletín también juega un papel muy importante: es la voz del pasado, de las memorias, pero también del presente porque es ella misma esperando el tren.

Son diferentes voces las que conjugan al personaje y a la obra, la de ella, la del maletín, y a la que proviene de la cabina que representa lo divino, un dios simbólico que arroja al escenario a una persona para hacerla vivir, la voz del autor, que es omnipresente.

Todo ocurre en un mismo día, desde el mediodía hasta el atardecer, ese es el plano temporal, hasta que todo se vuelve oscuro y frío, como ocurre en el desierto. El personaje pasa de tener calor y sed a helarse hasta los huesos, queriendo así volver al origen de todo.

El agua como elemento indispensable porque significa sobrevivencia y a su vez la memoria de un pasado que ha dejado huella, lo que hace nacer y morir. La iluminación es importante porque transporta entre el presente, pasado e instante, manipulando los espacios temporales.

Con esta puesta en escena se cierran las presentaciones del Festival de Monólogos Coahuila 2018 para Monclova, sin embargo, continúan el resto de la semana para las dos sedes: Saltillo y Torreón.

Gracias a este tipo de eventos se logra que las personas tengan acceso libre y gratuito a obras en este caso monólogos de talla profesional, abriendo camino a aquellos que buscan dedicarse en un futuro a la actuación o los interesados en el arte.

Así finalizará la 23º edición de este festival, que además está en preparativos para celebrar a lo grande los primeros 25 años.