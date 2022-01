Nombra el cabildo al director de pensiones

El alcalde Dr. Mario Dávila Delgado, encabezo una junta de cabildo extraordinaria, donde el cabildo en pleno, voto por unanimidad a favor del nombramiento del Lic. José Gutiérrez, como director de Pensiones, un departamento que tiene como función principal, no dejar desamparadas a las familias del trabajador municipal fallecido.

Ahí hizo la instalación del consejo de pensiones del municipio, encabezado por el alcalde, Dr. Mario Albero Dávila Delgado, como presidente del consejo; Lic. Eleuterio López Leos, secretario; Lic. Rene Arturo López Sotelo, tesorero; Jesús David Berrones Celestino, órgano de control interno; C. Cynthia Elena Villarreal Nieto, sindico de vigilancia de minoría.

C. Jesús Rivera Quintero, vocal titular representante de organismos sindicales; C. Rogelio Meléndez Valero, vocal suplente de organismos sindicales; Lic. Rodolfo Escalera Armendáriz, vocal titular representante de los trabajadores, funcionarios municipales no sindicalizados y Lic. José Gutiérrez Sánchez, director general.

El secretario del ayuntamiento, Eleuterio López, dijo que la dirección de pensiones es un ente autónomo que tiene su propio presupuesto, organización y administración, y sobre la marcha se analizaran las formas de mejorar el funcionamiento de este departamento, siempre en beneficio de los trabajadores.

Agregó que esto sucederá cuando la comisión sesione y la comisión tenga a bien analizar todos los estatus de los empleados y aquellas personas que ya estén en posibilidades de poder pensionarse, ayudarles a que el proceso sea ágil, dijo para concluir.