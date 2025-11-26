La primaria Leandro Valle será trasladada a nueva escuela en Monclova

Después de más de 30 años en una zona que se inunda de manera recurrente, la primaria Leandro Valle finalmente será trasladada a un nuevo terreno, en un proyecto conjunto entre Fundación Nissan, el Gobierno Municipal y autoridades educativas.

El director de Servicios Educativos en la Región Centro, Abraham Segundo González, informó que los trabajos de preparación del terreno ya avanzan en la fase de terraplén. Esta etapa permitirá que la constructora designada por la fundación inicie la edificación en aproximadamente una semana.

"La nueva escuela será un plantel completo; contará con seis aulas, techumbre, dirección, mobiliario y todo el equipamiento necesario para operar sin carencias. Es un proyecto integral que se entregará para el próximo ciclo escolar," señaló el funcionario.

De acuerdo con los plazos establecidos, la obra tendrá una duración de entre tres y cuatro meses, por lo que los trabajos formales comenzarán en diciembre. Parte de la cancha deportiva ya fue retirada para facilitar la intervención, con el compromiso de reconstruirla una vez concluida la obra principal.

Segundo González destacó que la reubicación es resultado de más de año y medio de gestiones ante Fundación Nissan y su presidente, Enrique Zabaleta, además del respaldo del alcalde. "Es un avance significativo para una comunidad que ha esperado este cambio durante tres décadas," expresó.