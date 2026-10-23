Carlos Villarreal encabeza la Alumbrada del Mirador de San Francisco

En un ambiente de tradición y convivencia familiar, el gobierno municipal de Monclova realizó la tradicional alumbrada en el Mirador de San Francisco, como parte del Festival Flores y Calaveras 2026, una celebración que honra la memoria de los seres queridos y mantiene vivas las costumbres mexicanas.

El alcalde Carlos Villarreal encabezó la actividad, que reunió a familias monclovenses en torno a las expresiones culturales del Día de Muertos. Estas actividades se realizan en equipo con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, sumando esfuerzos para acercar la cultura a las familias y mantener vivas las tradiciones que forman parte de la identidad de Monclova.

La jornada contó con la participación de estudiantes de Prepa ICC, quienes presentaron un espectáculo artístico y cultural, así como de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), que instaló un altar de muertos. Además, las familias pudieron recorrer el Mercadito Emprendedor y conocer los productos y propuestas de emprendedores locales.

"Con la Alumbrada rendimos homenaje a nuestros seres queridos y mantenemos viva su memoria a través de nuestras tradiciones. Estos espacios nos permiten reunirnos en familia, recordar con cariño a quienes dejaron una huella en nuestras vidas y transmitir a las nuevas generaciones el orgullo por nuestra cultura y nuestras raíces mexicanas", expresó el alcalde.

El Festival Flores y Calaveras 2026 continuará con actividades abiertas a las familias monclovenses: la alumbrada en el Mirador Guerrero, el 29 de octubre; el desfile en el Centro Histórico, el 30 de octubre; y la alumbrada en el Panteón Guadalupe, el 2 de noviembre.

Con estas actividades, el gobierno municipal refrenda su compromiso de trabajar en equipo con el gobierno del estado, las instituciones educativas y la comunidad para mantener vivas las tradiciones mexicanas y ofrecer espacios de encuentro, participación y convivencia para las familias de Monclova.