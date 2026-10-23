Impugna AHMSA plazo de 90 días para negociar venta

Altos Hornos de México (AHMSA) presentó un recurso de revocación contra el acuerdo judicial del 14 de octubre de 2026, mediante el cual se concedió a Banca Afirme, Almacenadora Afirme y Cargill un plazo máximo de 90 días naturales para explorar la conformación de un consorcio interesado en adquirir la unidad productiva.

El 22 de octubre, la jueza admitió la impugnación y dio vista a las partes para que expongan lo que corresponda, por lo que el recurso será analizado. Sin embargo, la admisión no significa que los 90 días hayan sido revocados ni que exista una resolución definitiva sobre los argumentos de AHMSA.

La autorización judicial abrió la posibilidad de que los acreedores garantizados y Cargill exploren una alternativa de adquisición, luego de la audiencia de subasta celebrada el 25 de septiembre, en la que ninguno de los postores calificados exhibió íntegramente la garantía de seriedad dentro del plazo concedido.

No obstante, el acuerdo no representa una compraventa ni una adjudicación de la siderúrgica. Tampoco implica que exista una oferta vinculante por la unidad productiva. Afirme y Cargill deberán informar sobre los avances de sus negociaciones cada 15 días, mientras que el plazo autorizado vence el 14 de enero de 2027.

En su recurso, AHMSA argumenta que no existe una propuesta concreta que justifique conceder los 90 días y que tampoco se acreditó suficientemente la necesidad de ese periodo. La empresa sostiene, además, que la demora genera costos de conservación y administración, así como posibles pérdidas de valor de los activos. También cuestiona que el mecanismo de conformación de un consorcio previsto en las bases corresponda a las circunstancias actuales del procedimiento.

Estos planteamientos permanecen pendientes de resolución judicial, por lo que no constituyen determinaciones definitivas sobre la legalidad o conveniencia del acuerdo impugnado.

Ante este escenario, se plantea que el síndico, Víctor Manuel Aguilera Gómez, prepare una alternativa para la venta de AHMSA, mediante las bases de un nuevo procedimiento especial que deberá presentar al juzgado y cuya viabilidad tendrá que justificar ante la autoridad judicial. La propuesta no supone que el síndico pueda sustituir unilateralmente el procedimiento vigente, sino que explore una vía adicional que permita avanzar en la enajenación de la empresa sin esperar hasta el vencimiento del plazo autorizado.

La necesidad de preparar opciones paralelas responde a la situación de los trabajadores que esperan el pago de sus adeudos, los proveedores que buscan recuperar recursos y los negocios de la región que continúan enfrentando las consecuencias de la paralización de la siderúrgica. Por ello, se ha planteado que el síndico informe si presentará en los próximos días una nueva propuesta de procedimiento especial de venta o alguna alternativa viable para concretar la enajenación de AHMSA, qué acciones prepara y cuándo las someterá a consideración de la jueza.

También se considera necesario que explique las razones jurídicas y económicas que justificarían esperar los 90 días completos, en caso de estimar indispensable agotar ese periodo antes de avanzar hacia otra opción. El acuerdo del 14 de octubre establece que las negociaciones no paralizan las actuaciones que legalmente puedan continuar y que los acreedores interesados no adquieren por ello un derecho preferente de compra.

Esta disposición permite distinguir entre respetar el plazo concedido y detener otras acciones que pudieran prepararse dentro del marco legal. La elaboración anticipada de una alternativa permitiría llegar al vencimiento con avances y exigir que las negociaciones del posible consorcio se traduzcan en compromisos verificables.

Asimismo, se plantea la necesidad de transparentar las decisiones, explicar los costos asociados a cada medida y exponer los elementos que permitan evaluar sus posibles beneficios. Hasta el momento, los documentos referidos no permiten afirmar que exista una decisión orquestada fuera del juzgado.

Mientras Afirme y Cargill continúan explorando la integración del consorcio y la jueza analiza el recurso de revocación, la definición de los siguientes pasos permanece como uno de los asuntos centrales para el futuro de AHMSA. Los trabajadores necesitan cobrar, los proveedores recuperar sus recursos y las familias de la Región Centro conocer qué alternativas existen para superar la incertidumbre económica que ha dejado la crisis de la siderúrgica.