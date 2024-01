"Nunca he ido en alianza"; Mario Dávila

Ante la inminente salida del PAN de la Alianza con el PRI y el PRD, el Alcalde Mario Dávila ratifica su interés de ir en la contienda ,"nunca he ido en alianza, todas las elecciones que he ganado, he ido solo".

Sobre el sentir de los panistas ante la caída de la alianza, el edil respondió que se sienten molestos, pero trabajarán de manera intensa con la misma fuerza y pasión política.

Cuestionado si no afectaría su relación con el Gobierno del Estado, el Presidente Municipal Mario Dávila, confió en que las cosas políticas se manejen a parte y el trabajo por Monclova sea preferente.

Indicó que tiene claro el panorama que las elecciones anteriores han sido muy competidas con diferencias de mil 500 a 2 mil votos.

También indicó que las elecciones de Presidencias Municipales son cerradas, porque la gente sale a votar.

Y añadió que espera justamente la participación ciudadana.

Por todo lo anterior, dijo estar consciente de que será una campaña dura, fuerte e intensa.