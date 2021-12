Obligatorio cumplir con aguinaldos

Empresarios locales no deben excusarse en que no pagarán a sus empleados por que AHMSA no les ha pagado, señaló Cesar García Diosdado quien dijo que la Ley Federal de Trabajo ampara a los trabajadores para garantizar su pago.

Sí por complicaciones financieras no se puede pagar a los trabajadores, se debe aclarar que de acuerdo a la ley existe el Fondo de Garantía Salarial en caso de insolvencia por parte del empleador, es decir el patrón, así se establece en la Constitución.

Hay prioridad concedida a créditos laborales, primero está la liquidación de trabajadores que a cualquier otro pago, en 1993 el Estado Mexicano ratificó el convenio sobre los créditos laborales, se conforma en tres partes, la primera son diposicion generales, protección de créditos laborales por medio de un privilegio y la tercera de la protección por una institución de garantía.

"Este convenio permite que países ratifiquen aceptar o no, México rectificó la parte dos, la protección de créditos labora por medio de un privilegio, no hay pretextos para qe no se pague, así se establece en la ley de Trabajo, los trabajadores son preferentes sobre cualquier otro crédito", comentó.

La autoridad laboral debe garantizar el pago de los trabajadores, mencionó que representantes sindicales, prestadores de servicios, mencionaban que no les quieren pagar y por eso no pueden pagar a sus trabajadores, porque AHMSA no vende bienes inmuebles para pagar.

"No están lejos de la realidad, pero empresarios se olvidan que ellos tienen esa obligación con sus trabajadores, independientemente si les pagan o no por parte de la empresa, hay que hacer frente al adeudo con sus trabajadores", señaló Cesar García Diosdado.

No deben excusarse por la falta de pago de AHMSA si ellos quieran usar esa bandera para no cumplir con su obligación con los trabajadores es otra cosa, los trabajadores tienen expedita la vía laboral para demandar y solicitar el embargo de bienes para garantizar los salarios.