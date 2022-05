Obra de bulevar se hizo en tiempo y forma: Alfredo Paredes

Luego de resaltar que hasta que se concluyó la obra salió el dueño de un pedazo de terreno que abarca el Bulevar Lázaro Cárdenas, el ex Alcalde Alfredo Paredes destacó que no había indicios de que hubiera un predio particular en el proyecto.

Explicó que fue un bulevar que se construyó entre el Municipio y el Estado, con el programa Vamos a Michas, al considerar que es una vialidad que requiere Monclova para ser más funcional.

De esta manera, el Estado aportó el 50% y con autorización de su cabildo se aportó el otro 50% restante para que se llevara a cabo la construcción de este bulevar al norte de la ciudad.

Aseguró que la obra se hizo en tiempo y forma y fue auditada en su momento, así que fueron muchas las dependencias que participaron en determinar la legalidad de la misma.

Pero, lo de la escritura a nombre de una persona en particular salió hasta que la obra estaba construida, y se buscó hacer el litigio, pero ya de cuestiones legales, le dieron seguimiento los departamentos correspondientes.

El ex Alcalde aseguró desconocer el tema de que esta administración tuvo que retirar el asfalto del tramo particular hace dos días lo desconoce, "De lo que haya pasado en esta administración es un tema jurídico que se tiene que resolver en este momento".

Y añadió "así como a mí me tocó resolver temas de administraciones anteriores, ahora les toca a los que están ahí", finalizó.