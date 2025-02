Obreros de AHMSA no perderán patrimonio

Los trabajadores de Altos Hornos de México que recibieron casas "tipo obrera" y que aún están en proceso de pago no se verán afectados por la quiebra de la empresa y no perderán su patrimonio, así lo aseguró el secretario general del Sindicato Democrático, quien dijo que se analizan las alternativas.

Ismael Leija Escalante, llamó a la calma a los trabajadores y pidió evitar hacer caso a este tipo de declaraciones, que únicamente buscan generar incertidumbre, al mencionar que se están buscando alternativas para que los obreros continúen con sus pagos y conserven su patrimonio.

Mencionó que ya se vio este tema con el Síndico del Proceso de Quiebra, Víctor Manuel Aguilera y con gente de la empresa, en donde se señaló que no se tiene porque afectar a la gente que está en esta situación.

El representante sindical comentó que la casa es de los trabajadores desde que firmaron su contrato, donde no ha sido responsabilidad de los obreros la suspensión de los pagos, sino de la empresa.

"No se pagó, pero no porque los trabajadores no hayan querido, sino por el problema de AHMSA, por lo que pueden estar seguros de que no se les va a afectar en su patrimonio", puntualizó.

Son 125 obreros los que están en esta situación, que adquirieron su casa en la colonia Industrial y el Fraccionamiento Fénix al sur de la ciudad, a quienes dijo que se buscarán alternativas para proteger su patrimonio.