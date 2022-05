Ocultó Cecytec Monclova denuncia de acoso

Directivos del Cecytec Norte John F. Kennedy jamás enviaron la denuncia a las oficinas estatales, a pesar que la alumna Mayra había interpuesto un acta hace más de un mes en contra del docente Mario "N", en el que estuvo presente el director como dos trabajadoras más.

"Nosotros estuvimos el viernes y sábado ante el Centro de Empoderamiento y Justicia de la Mujer, las autoridades solicitaron el acuse a la dirección y que se supone que el jurídico de Saltillo lo entregaría hoy, pero el acta jamás se envió y todo lo mantuvieron en secreto".

Alaska Quintero Limón, tía de la alumna, indicó que debido a que el director Juan Filiberto García no envió dicho documento, es que el docente Mario seguía asistiendo al plantel y burlándose de las estudiantes.

Señaló que además estuvieron presentes dos trabajadoras, Sussy y Rebeca, quienes fungen como psicóloga de la preparatoria y asesora, quienes encubrieron la demanda por hostigamiento presentada por la alumna.

"No estaban haciendo su trabajo, solo estaban esperando a que se terminara el semestre o que los papás se calmaran, no había constancia de nada. Extraoficialmente sabemos que la jurídico del Cecytec no tenía conocimiento de todo esto, hasta que se animaron a manifestarse"

La misma funcionaria estatal se comprometió con la familia de Mayra a que si la carpeta de investigación seguía por más de los 15 días, los docentes continuarían suspendidos.

Como se recordará el pasado jueves 5 de mayo, alumnas de Cecytec Monclova, cansadas del acoso sexual por parte de tres maestros del plantel y de que las autoridades educativas no hacían nada al respecto, alzaron la voz y realizaron un plantón pacifico en la entrada de la escuela, exigiendo una inmediata y definitiva solución a este grave problema de hostigamiento.

"Voy a buscar presentar una queja en contra del director, del subdirector Luis Guajardo y de la asesora como la psicóloga, quienes sabían de estos actos de acoso y que estuvieron mientras firmaban los papás dicha acta".