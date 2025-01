Ofrece rehabilitación a hombre atropellado

Un video que circula en redes sociales ha generado controversia un hombre en situación de calle, identificado como Martín, fue atropellado y golpeado por Roberto N, quien aparece en las imágenes agrediéndolo. Los hechos, según testimonios, están rodeados de acusaciones y antecedentes de conflicto.

Martín (Víctima en el caso), conocido en la colonia por su adicción a las drogas, ha alarmado a los vecinos debido a su comportamiento errático. Frecuentemente, ingresa a domicilios sin permiso, se muestra agresivo y seguido es reportado al 911. No obstante, conocidos y familiares de Roberto N argumentan que la agresión vista en el video ocurrió después de que Martín golpeara al padre de Roberto, así como al propio imputado, lo que lo llevó a perseguirlo en su camioneta.

Roberto N, consciente de la gravedad de sus actos, ha ofrecido una reparación del daño que incluye cubrir los gastos médicos de Martín y costear un tratamiento de rehabilitación para que el hombre pueda superar su adicción y recuperar su calidad de vida. Sin embargo, el caso se ha complicado debido a la postura de la familia del lesionado.

De acuerdo con testimonios cercanos, la familia de Martín busca una reparación monetaria considerable y, en caso de no obtenerla, ha exigido que Roberto N enfrente un proceso judicial encerrado y no en arraigo domiciliario. Un allegado a la familia comentó que, según el propio Martín, él no tiene intenciones de proceder legalmente contra Roberto, pero su tía insiste en obtener un beneficio económico de la situación.

Mientras tanto, las partes involucradas se encuentran en pláticas para llegar a un acuerdo reparatorio. Roberto N ha reiterado que su intención principal es resarcir el daño causado y promover la paz en la comunidad, ofreciendo apoyo para que Martín reciba atención y rehabilitación.

El caso continúa bajo revisión judicial, en espera de que se defina si se alcanzará un acuerdo entre las partes o si se procederá legalmente. La situación ha dividido opiniones en la colonia, donde algunos vecinos exigen justicia y otros llaman a una solución que permita rehabilitar a Martín y evitar futuros conflictos.