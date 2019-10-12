Ofrece TAR vuelo en 7 mil 600 pesos

Vuelos por 7 mil 800 pesos viaje redondo a Toluca ofreció la línea aérea TAR, costo que los empresarios vieron elevado dado que saliendo de Monterrey pagan entre 5 y 6 mil pesos, por lo que dentro de 2 o 3 semanas se tendrá otra reunión donde la empresa hará un nuevo planteamiento.

El Presidente de la Cmic dio a conocer que fue muy interesante el planteamiento que realizó el Director General de la aerolínea Ricardo Bastón, solo les pareció caro el vuelo sencillo en 3 mil 800 pesos y redondo llega a 7 mil 600 peso, esto a Toluca.

Raúl Flores González, Presidente de CMIC.

Señaló que los empresarios plantearon esta situación a los representantes de TAR que se comprometieron a analizar el costo de los vuelos, que los empresarios consideran 6 mil pesos como un precio adecuado y que les permitiría hacer uso de esta aerolínea.

Comentó que saliendo de Monterrey a la ciudad de México pagar por lo regular de 5 mil 500 a 6 mil pesos aunque hay ocasiones que logran ofertas de hasta 3 mil 800 pesos por vuelo redondo.

Destacó que el ofrecimiento de TAR es la tarifa que esta aerolínea considera la apropiada de acuerdo a los gastos que tienen, pero se comprometieron a analizar los costos y hacer un ofrecimiento menor.

La empresa también ofreció costos más económicos a los empresarios que compren por paquete sus boletos, para 10 sería una tarifa, a 20, 30 y 40 el costo bajaría, existe ya el compromiso de varios industriales de comprar por volumen.

Detalló que no se pide un fondo de garantía y eso es muy bueno, por eso existe el compromiso de los empresarios quienes ven muy importante contar con un vuelo comercial.

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Dijo que los empresarios realizaron otros planteamientos a los representantes de la aerolínea, como la importancia de un vuelo a Querétaro porque existen relaciones laborales en el bajío en lugar de Guadalajara, también que el vuelo a Texas sea a Houston en lugar de San Antonio dado que la mayoría de los inversionistas extranjeros llegar a esta ciudad y posteriormente de trasladan a México.

Agregó que dentro de 2 o 3 semanas habrá otra reunión donde la empresa dará a conocer otra tarifa y de tener una opción viable se pretende que a finales de noviembre inicie operaciones esta aerolínea en la región.