Ofrecen seguro a médicos

MONCLOVA; COAH.-Imparten conferencia a agentes de seguros de Monclova y la Región, relacionado a la Responsabilidad Civil para los médicos y para hospitales y que tiene como finalidad defender al médico o al hospital responsable en casos de error, negligencia o impericia.

Impartido por Marco Antonio Armas abogado y agente de seguros especialista en seguros de responsabilidad civil agentes y médicos sostuvo una reunión en Hotel Fiesta Inn con una treintena de agentes y a quienes se les informó de las fortalezas de un seguro de responsabilidad civil.

El seguro de responsabilidad civil es un seguro que cubre cualquier error, negligencia o impericia, que cometa un médico o un hospital.

"Cuantas veces no hemos escuchado que el médico le saco un ojo bueno y le dejo mal el otro, o les dejan alguna gasa adentro o por algún error se murió el paciente"

"Si el médico que comete un error, una negligencia la compañía de seguros va a defender al médico o al hospital si es responsable va a pagar los daños y si no es responsable el médico, se le ayudara y defenderá." Mencionó el expositor.

Explico que muchos de los agentes de seguros desconocen este tipo de seguro y creen que con una póliza empresarial lo cubren, siendo esto falso pues son dos pólizas diferentes y exclusivas para error o negligencia que cometa el hospital o el médico.

La gente no lo conocen empiezan apenas a salir casos a la luz en contra de clínicas hospitales y de médicos y algo que yo he intervenido es el hecho de que se obligue al médico como profesión, una póliza de responsabilidad civil, desafortunadamente no es obligatorio" finalizó.