Olvidan contribuyentes recoger sus placas

La Administración Local de Recaudación de Rentas inició una campaña para que los 2 mil contribuyentes que realizaron el pago de sus derechos de control vehicular acudan a recoger sus placas antes del 31 de marzo.

Pablo González González, señaló que durante las próximas dos semanas se estará llamando a los contribuyentes para agendar la entrega de sus placas en cualquiera de los módulos que se tienen instalados.

Esto es con la finalidad de realizar la entrega de los juegos de placas durante este mes y que los contribuyentes se integren dentro de la entrega de premios que realizará el Gobierno del Estado a los contribuyentes cumplidos.

Mencionó que se ha hecho una evaluación de todas las personas que aún faltan por recoger sus placas y se tiene una cifra de cerca de 2 mil personas en la región Centro y que hasta el momento se han entregado cerca de 50 mil placas.

Así mismo a partir de esta semana se amplió el horario de servicio en módulos de atención, los cuales estarán laborando sábados y domingos, durante esta y la próxima semana, para brindar el servicio a los contribuyentes.

Por lo que se hizo un llamado a la población para que acudan durante estos días y puedan participar en la entrega de premios.