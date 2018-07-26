Opera aquí red que trafica personas

Una posible red de traficantes de personas quedó al descubierto luego de detectarse a un segundo grupo de centroamericanos que eran trasladados a la vivienda que fue “reventada” la tarde del martes en la Zona Centro.

De acuerdo a la información, elementos del grupo elite recibieron el reporte de una casa ubicada en la calle Garita del centro de Monclova donde había varias personas de origen centroamericano de manera ilegal.

Una banda de traficantes de personas quedó al descubierto por elementos de Fuerza Coahuila Proximidad Social.

Los elementos en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal y Policía Municipal realizaron un operativo donde lograron el aseguramiento de cinco personas de origen centroamericano que pretendían llegar a Estados Unidos.

En el lugar, los oficiales no lograron la detención de ninguna persona solo el resguardo de los indocumentados, los cuales quedaron a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM) para definir su situación legal.

Mientras tanto, elementos de Fuerza Coahuila del módulo de atención ubicado en Castaños detectaron un vehículo corsa color dorado con placas de Coahuila donde viajaban cinco centroamericanos acompañados de una persona originaria de Monclova que los llevaría a la frontera.

Los indocumentados tres hombres y dos mujeres son originarios de El Salvador y refirieron que le habían pagado 5 mil pesos al conductor identificado como Gilberto para que los llevara hasta la frontera.

Al existir un intercambio de dinero o pertenencias entre los indocumentados y la persona que se encontraba en ese momento se puede tipificar el delito de tráfico de personas, es por ello que fue detenido.

Entre las pertenencias del acusado de tráfico de personas se encontró su teléfono celular donde mantenía comunicación con una casa de seguridad ubicada en la zona centro de Monclova para internar a los indocumentados.

En los mensajes le daban a conocer que no llegarán pues las cosas estaban muy “complicadas”, es por ello que se está investigando los nexos entre ambos casos pues todo apunta a una red de traficantes de personas.

Tras la detención, los oficiales de Fuerza Coahuila consignaron a la Procuraduría General de la Republica (PGR) al detenido para seguir el proceso legal en su contra, mientras que los centroamericanos quedaron a disposición de las autoridades migratorias.