Carlos Villarreal refuerza operativos de seguridad en Monclova

Con el objetivo de garantizar la seguridad, la tranquilidad y la atención oportuna a la ciudadanía durante el periodo vacacional, el Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Carlos Villarreal, refuerza los operativos de seguridad y prevención en esta Semana Santa, en coordinación con corporaciones de los tres órdenes de gobierno y el respaldo del gobernador Manolo Jiménez.

Como parte de estas acciones, se realizan rondines de vigilancia y prevención en bulevares principales y puntos estratégicos de la ciudad, monitoreo permanente en las principales entradas, como la Carretera 57, colonia Asturias, carretera a Candela y el acceso Frontera-Monclova. Asimismo, se mantiene presencia policial en zonas turísticas y de mayor afluencia, como la zona centro y Paseo Monclova, además de operativos con oficiales pedestres y en bicicletas eléctricas, y recorridos de vigilancia en colonias, escuelas y balnearios, con el objetivo de fortalecer la cercanía y atención a la ciudadanía durante este periodo vacacional.

Los operativos se desarrollan mediante una coordinación interinstitucional con corporaciones estatales, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional de Caminos, Protección Civil y cuerpos de atención médica de urgencia, reforzando la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad.

El Gobierno Municipal recuerda a la ciudadanía que se encuentran disponibles los números de emergencia como el 911 para reportar cualquier situación, así como 20 Puntos Violeta distribuidos en la ciudad, los cuales cuentan con comunicación directa al C2 de la Policía Municipal.

Al respecto, el alcalde Carlos Villarreal destacó la importancia de mantener la coordinación y reforzar la presencia operativa durante este periodo: “En Monclova trabajamos todos los días para brindar seguridad y tranquilidad a nuestras familias. Durante esta Semana Santa reforzamos la vigilancia y la coordinación con todas las corporaciones, siguiendo un modelo de seguridad impulsado por el gobernador Manolo Jiménez. Nuestro compromiso es que quienes se queden o visiten la ciudad puedan hacerlo con confianza y en un entorno seguro”, aseguró el edil.

El Gobierno Municipal refrenda su compromiso de mantener el trabajo en equipo y la coordinación permanente con las distintas instituciones, sumando esfuerzos para proteger a la ciudadanía y garantizar una Semana Santa segura para todas y todos.