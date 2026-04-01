La venta de Altos Hornos de México podría retrasarse en Monclova

La venta de Altos Hornos de México podría concretarse hasta junio o julio de este año e incluso prolongarse a una tercera subasta, ante la lentitud del proceso y posibles ajustes judiciales.

Lo anterior lo dio a conocer el Presidente de la CMIC Monclova, Humberto Prado, quien señaló que aunque la propuesta ya se encuentra en manos de la jueza, no se espera una resolución inmediata debido al historial de retrasos que ha marcado el caso en los últimos años.

“La propuesta ya se presentó, ahora está en poder de la jueza la decisión, pero esperemos que esto no tarde mucho, sin embargo, haciendo números y considerando todo el letargo que se ha tenido en estos tres años, yo pienso que la venta se va a concretar hasta por allá del mes de junio o julio”.

Humberto Prado mencionó que continúa la incertidumbre en torno al proceso, por lo que incluso se prevé que se pueda llegar hasta una tercera subasta en caso de que no se logre concretar la venta en las condiciones actuales.

El representante de la cámara de la construcción consideró que la venta sí tendrá que dar este año, aunque podría retrasarse algunos meses, porque de continuar postergando una solución, esto generará una reacción por parte de los trabajadores.

“Debe darse este año, de lo contrario ya se rompería toda la paciencia y los trabajadores podrían tomar represalias mucho más fuertes si no se concreta”.

Humberto Prado reiteró que seguir retrasando el proceso no solo afecta a los trabajadores, sino a toda la región y gran parte del estado, que sigue resentido el impacto económico de la crisis de la acerera.

Señaló que en este punto, lo importante es garantizar el pago de los trabajadores y seguir con la reactivación de la acerera.

Finalmente, reconoció que actores financieros como Afirme y Cargill mantienen presión dentro del proceso, aunque confió en que se pueda concretar una venta integral y avanzar en el proceso.