Roban cableado del Salón de Actos en ejido La Cuchilla; daños ascienden a 20 mil pesos

EJIDO LA CUCHILLA, MPIO. DE MÚZQUIZ.– Elementos de la Agencia de Investigación Criminal, adscritos a la Fiscalía General del Estado en la Delegación Carbonífera, iniciaron investigaciones tras el hurto perpetrado al interior del Salón de Actos del ejido La Cuchilla.

El hecho fue reportado por el comisariado ejidal, Leonel Gómez Camacho, quien solicitó la intervención de las autoridades para esclarecer lo ocurrido.

De acuerdo con la denuncia, los responsables sustrajeron diverso cableado del inmueble, lo que ocasionó daños al sistema eléctrico. La afectación se hizo evidente cuando representantes de la Procuraduría Agraria arribaron al lugar para llevar a cabo una jornada de atención dirigida a los ejidatarios, encontrándose con el salón sin energía eléctrica.

Acciones de la autoridad

Las autoridades policiacas realizaron las diligencias correspondientes en el edificio, recabando información y testimonios que permitan dar con el o los responsables del robo.

Aunque el incidente generó contratiempos, se logró restablecer el servicio eléctrico de manera provisional para no suspender las actividades programadas en beneficio de los habitantes del ejido.

El comisariado ejidal destacó que, pese a la rápida respuesta, el daño ocasionado representa una pérdida significativa para la comunidad. El valor de lo sustraído y las reparaciones necesarias fue estimado en al menos 20 mil pesos, cifra que afecta directamente a los recursos del ejido.

Investigación en curso

Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado, a través de la Delegación Carbonífera que encabeza el licenciado Diego Garduño Guzmán, continuará con las indagatorias para identificar y detener a los responsables.