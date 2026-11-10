Carlos Villarreal activa vigilancia en Monclova por descenso de temperaturas

Ante el descenso de temperaturas provocado por el frente frío número 4, el Ayuntamiento de Monclova activó recorridos de vigilancia en colonias y sectores identificados como zonas de riesgo, con el objetivo de proteger a personas en situación vulnerable.

Acciones de la autoridad ante el descenso de temperaturas

El alcalde Carlos Villarreal Pérez informó que, como parte de los protocolos preventivos, se mantiene comunicación permanente con los departamentos de Protección Civil y Seguridad para atender cualquier situación derivada de las condiciones climáticas.

Explicó que los recorridos se realizan cuando descienden las temperaturas o se presentan lluvias, principalmente en los puntos donde previamente se ha detectado población o sectores en situación de riesgo.

Protocolos de vigilancia en zonas de riesgo en Monclova

El Edil señaló que, hasta el momento, las condiciones se mantienen en tranquilidad; sin embargo, las dependencias municipales permanecen atentas ante cualquier eventualidad.

Agregó que, conforme avancen las etapas de los protocolos, también podrán incorporarse áreas como Desarrollo Social, el DIF Regional y el DIF Monclova, además de los servicios de salud, para brindar atención a las familias que lo requieran.