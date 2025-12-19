Óscar Mario Medina reporta aumento en ventas navideñas en Monclova

A pocos días de celebrarse la Navidad, el sector comercial mantiene un comportamiento positivo con un incremento en las ventas por más de un 30 por ciento, impulsado por el consumo propio de la temporada y el flujo de connacionales que transitan o permanecen en la región.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Monclova, Óscar Mario Medina Martínez, informó que la actividad económica se ha mantenido constante y en ascenso en prácticamente todos los giros. Mencionó que el repunte es evidente en restaurantes, gasolineras y servicios, además de negocios dedicados a la venta de regalos, juguetes, ropa, chamarras y artículos propios de la temporada. "El movimiento es generalizado, todo lo que son servicios se está moviendo mucho, la gente está comprando regalos, ropa y preparándose para las reuniones familiares de la próxima semana".

El representante del sector comercial comentó que se cumplió la meta que se tenía para esta temporada, en donde se preveía un aumento en la actividad de entre un 26 y un 34 por ciento. Señaló que la actividad comercial continuará hasta el 23, incluso el 24 de diciembre, por las compras de última hora, en donde se espera un aumento considerable en la movilidad y a partir del 26 comenzará a disminuir. "Después del 26 y 27 de diciembre se espera una ligera disminución en la actividad, sin embargo el balance general será positivo para el comercio, luego de enfrentar algunos meses complicados", indicó.