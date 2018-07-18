Padres prevenidos surten lista de útiles

A pocos días del inicio del periodo vacacional, ya hay padres de familia preocupados por surtir con tiempo su lista de útiles escolares, aprovechando los descuentos de temporada.

En un recorrido por principales papelerías de esta ciudad, se ofertan descuentos de hasta el 25 por ciento de descuento, por lo que padres de familia adelantan sus compras y aprovechan las facilidades.

En entrevista con el encargado de la Papelería Abaco, Arturo Valdez Pérez, manifestó que la regla de oro es revisar, comparar y después comprar, específicamente en este lugar se ofrece un 25 por ciento de descuento en la compra de útiles escolares, además de participar en una rifa de premios.

Papelería Abaco; Arturo Valdez Pérez.

Valdez Pérez manifestó que se tuvo un aumento del 50 por ciento en papel blanco, lo que provocó que algunos útiles se elevaran, sin embargo dijo que el cuaderno se mantiene al mismo precio que el año anterior, pues se prepararon con tiempo y lo adquirieron a buen costo.

Por otra parte Héctor González Treviño, de Papelera Nacional, mencionó que al lugar han acudido madres de familia que cotizan su lista escolar, y aprovechan el descuento que en este caso es del 10 por ciento.

“Han venido muchos colegios, son un poco más caro, un costo de 1500 pesos, y las primarias del estado son de 400 a 500 pesos, son padres de familia que han acudido a surtir la lista de útiles escolares”, mencionó

En entrevista con la señora Carmen Aguilar, aseguró que sus gastos no rebasan los 700 pesos en la compra de útiles escolares para preescolar y primaria, “tengo a mis hijos en el kínder 21 de Marzo de Frontera y uno en primaria en la escuela Ford 48, aprovecho los descuentos que se tienen y compro de una buena vez los útiles para no andar a la mera hora comprando y forrando los cuadernos”, finalizó.

Recientemente inició el periodo vacacional, pero las papelerías ya lucen abarrotadas para la adquisición de útiles escolares.